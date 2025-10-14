Підвищення тарифів на воду у Волинській області пояснюється економічними факторами та потребою забезпечення стабільної роботи підприємства.

Підвищення тарифів на воду у Волинській області офіційно оголосило комунальне підприємство «Нововолинськводоканал» НМР, повідомляє Politeka.

Відомості про це оприлюднено на сайті організації. Ще 19 серпня 2025 року підприємство направило заяву та розрахунки для перегляду діючих цін відповідно до пункту 8 «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення». Процедура проведена на підставі наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ №130 від 5 червня 2018 року, щоб повідомити споживачів про економічні причини зміни тарифів.

На сьогодні діють розцінки, затверджені рішенням виконкому №672 від 28 грудня 2023 року, які продовжено документом №2 від 2 січня 2025 року. Вартість централізованого водопостачання становить 33,97 грн за кубічний метр з ПДВ, а водовідведення — 28,99 з ПДВ. Основними чинниками перегляду стали підвищення прожиткового мінімуму до 3 028 грн та зростання мінімальної зарплати, що збільшило витрати на оплату праці на 25,3%.

Додатково вплинуло подорожчання електроенергії на 38,7% — із 5,87053 до 8,14231 грн за кВт·год без ПДВ. Курс долара США піднявся з 36,5686 до 41,3401, а екологічний податок виріс на 11,1%. Ресурсні платежі збільшились на 22%, тоді як споживання води скоротилось на 4,6%, а відведення стоків — на 10,5%.

У результаті підприємство планує встановити нову загальну вартість — 79,48 грн за кубічний метр, що на 16,52 (26,2%) більше. Зокрема, водопостачання коштуватиме 40,22 (+6,25), а водовідведення — 39,26 (+10,27).

Отже, підвищення тарифів на воду у Волинській області пояснюється економічними факторами та потребою забезпечення стабільної роботи підприємства і реалізації проєкту «Розвиток міської інфраструктури-2».

