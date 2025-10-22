Во Львовской области денежная помощь для пенсионеров и других категорий населения будет осуществляться в автоматическом режиме.

В преддверии отопительного сезона 2025/2026 правительство Украины планирует ввести ежегодную целевую денежную помощь во Львовской области для пенсионеров и других самых уязвимых граждан, пишет Politeka.

Кабинет Министров Украины опубликовал Проект постановления под названием "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года".

Нынешняя программа «Теплая зима» останется адресной — средства будут предоставляться для покрытия основных сезонных нужд во время холодов. Если в прошлом году помощь преимущественно направлялась на приобретение теплой одежды, обуви и базовых товаров, то теперь правительство делает акцент на поддержке тех групп населения, которые больше нуждаются в государственной помощи.

Кто получит

1. Дети – главный приоритет программы.

К этой категории относятся:

дети из малообеспеченных семей (именно на них придется наибольшая доля финансирования);

дети из семей внутренне перемещенных лиц;

дети, над которыми установлена ​​опека или забота;

дети-сироты и дети с инвалидностью, воспитывающиеся в приемных семьях или детских домах семейного типа.

2. Уязвимые взрослые.

В группу входят:

переселенцы с инвалидностью I группы;

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Как будет работать программа

Во Львовской области денежное пособие для пенсионеров и других категорий населения будет осуществляться в автоматическом режиме. Тем, кто уже получает государственную социальную помощь в рамках определенных категорий, не нужно подавать заявления или обращаться в органы соцзащиты.

Размер пособия составит 6 500 гривен на домохозяйство. Денежные средства будут поступать непосредственно от Министерства социальной политики Украины на социальные счета или виртуальные карточки Действие.

Условия использования средств

Выплата одноразовая, и использовать ее нужно в течение 180 дней с момента зачисления. Неиспользованные средства автоматически вернутся в государственный бюджет.

Деньги можно направить на оплату сезонных расходов, в частности:

приобретение теплой одежды, обуви и средств обогрева;

оплату коммунальных услуг (тепло, газ, электроэнергия);

покупку продуктов питания;

приобретение лекарств и медицинских препаратов;

оплату транспортных услуг.

Снять наличные деньги или перевести средства другим лицам будет невозможно — помощь будет предоставляться исключительно безналично. Использовать ее можно только на территории Украины, в магазинах, аптеках, на заправках, в коммунальных предприятиях и заведениях, принимающих банковские карты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львовской области: эксперты рассказали, увидят ли украинцы пустые прилавки.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда во Львовской области: какие суммы теперь придется платить.

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 во Львове: когда батареи будут теплыми.