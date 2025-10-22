Начало отопительного сезона 2025 года в Николаеве может состояться позже обычного из-за особенностей климата южного города и экономии ресурсов, сообщает Politeka.

Такую информацию дает областная военная администрация. Николаев известен мягким и теплым климатом, поэтому тепло в жилых домах традиционно подают позже, чем в северных регионах Украины. Однако жители с нетерпением ждут, когда в домах станет комфортнее, особенно с наступлением холодов.

Глава областной администрации Виталий Ким во время брифинга 7 октября отметил, что область почти полностью готова к отопительному сезону — ожидаемый показатель готовности около 100%. В то же время, запуск тепла в Николаеве в 2025 году будет проходить постепенно и будет зависеть от погодных условий. Документальное оформление готовности продолжается, поскольку часть ОСМД и потребителей не предоставили полный пакет документов, необходимых для безопасного старта системы.

Во время подготовки проводится проверка сетей и тестирование давления трубопроводов во избежание аварий, подобных ранее произошедшим. В прошлом году своевременные проверки позволили обойтись без серьезных инцидентов. Глава ОВА подчеркнул, что из-за износа системы риски остаются, поэтому тепло будут подавать только после трехдневной стабильной среднесуточной температуры ниже нормы.

Итак, официальное начало отопительного сезона в городе будет определено погодными условиями и готовностью всех сетей к безопасной эксплуатации. Жителей призывают подготовиться заранее, утеплить жилье и контролировать состояние внутренних систем, чтобы период подачи тепла прошел комфортно и безопасно.

Начало отопительного сезона 2025 в Николаеве состоится с учетом погодных колебаний и экономических факторов, что позволит максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и обеспечить теплом населения.

