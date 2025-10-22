Все еще можно стабилизировать закупочные цены, снизить дефицит в Харьковской области и снизить зависимость от внешних поставок.

Отмечается рост цен на свинину, что связано с сокращением поголовья животных и дефицитом предложения мяса на внутреннем рынке в Харьковской области, пишет Politeka.net.

Рассказываем о возникших проблемах.

По оценкам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, с начала 2025 г. цены на свинину выросли на 34%, а в годовом измерении подорожание составило около 60%. Основной причиной такой ситуации стало сокращение численности животных — зимой поголовье свиней уменьшилось до 4,5 миллионов голов, преимущественно в частном секторе. Это привело к дефициту мяса в Харьковской области на внутреннем рынке и стимулировало дальнейшее повышение закупочных цен.

По данным рынка, в сентябре стоимость живого веса свиней беконных пород колебалась от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона. Такая ситуация повлекла за собой активизацию импорта, который стал важным компенсатором нехватки отечественной продукции.

Максим Гопка подчеркивает, что сокращение импорта возможно только при постепенном росте поголовья свиней в Украине. Это в свою очередь позволит стабилизировать закупочные цены, уменьшить дефицит в Харьковской области и снизить зависимость от внешних поставок.

Из-за недостаточного предложения на внутреннем рынке активно растет импорт свинины. По словам Максима Гопки, в августе 2025-го в Украину было завезено 4,6 тыс. тонн свинины, что на 48% больше, чем в июле.

В целом за первые восемь месяцев 2025-го импорт составил 14,9 тыс. тонн, что в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Это самый высокий показатель с 2022. Аналитики прогнозируют, что к концу 2025-го объем импорта может превысить 25 тыс. тонн, причем основная часть поставок придется на вторую половину года.

По данным Госстата, к началу сентября 2025 года в Украине насчитывалось около 4,8 млн свиней. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, но на 7% больше, чем в начале 2025-го. В общей сложности с начала года поголовье увеличилось примерно на 330 тыс. животных, однако объемы предложения все еще недостаточны для удовлетворения внутреннего спроса.

Источник: AgroWeek.

