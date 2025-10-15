Подорожание продуктов в Харьковской области за последний месяц задело основные крупы и манку.

Подорожание продуктов в Харьковской области наблюдается на рынке бакалейных товаров, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам, живущим на Харьковщине, предоставляет сайт Минфин .

Гречка 1 кг в настоящее время стоит в среднем 40,95 грн. По состоянию на 14 октября 2025 Auchan предлагает ее за 34,90, Megamarket – 52,20, Metro – 38,30, Novus – 38,39. В сентябре средняя стоимость составляла 34,86 грн, так что за месяц произошло повышение на 6,85 грн. Индекс потребительских цен показывает постепенный рост от 34,07–34,10 гривен среднесуточно в середине сентября до 40,95 в октябре.

Манка Хуторок 800 г в среднем стоит 38,50 грн. Megamarket предлагает ее за 40,00, Novus – 36,99. Ранее средний ценник составлял 37,18, то есть за месяц повышение составило 1,31. Индекс потребительских цен отражает стабильное повышение с 35,78-37,18 в сентябре до 38,50 в октябре.

Пшено 1 кг сейчас стоит 25,87 гривен. Auchan продает его за 26,90, Megamarket – 26,50, Metro – 24,20 по состоянию на 14 октября 2025 года. В сентябре средняя составила 24,30, то есть продукт подорожал на 1,43. Индекс цен показывает устойчивый рост за последний месяц.

Следовательно, подорожание продуктов в Харьковской области за последний месяц задело основные крупы и манку. Мониторинг цен в разных магазинах свидетельствует о значительных колебаниях стоимости, что создает разницу для потребителей. Потребители могут ориентироваться на средние показатели для выбора выгодных предложений и планирования расходов на базовые пищевые товары.

Кстати, в Харьковской области также возник дефицит продуктов. В частности, это касается подсолнечного масла.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: кому из пожилых людей дают гуманитарные наборы и другую помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, как получить "седьмую" выплату.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому с октября придется вернуть деньги.