Для многих старших возрастов выход на пенсию не означает желания сидеть дома, поэтому пенсионеры активно ищут работу в Запорожье.

Работа для пенсионеров в Запорожье становится все более востребованной, ведь в городе открыто много вакансий, подходящих для опытных и ответственных людей, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на платформе work.ua, работа для пенсионеров в Запорожье позволяет найти баланс между активностью и комфортом.

Есть возможность выбрать варианты с гибким графиком, официальным оформлением и приятной атмосферой в коллективе.

Одно из таких предложений — вакансия мастера по ремонту мелкой бытовой техники в сервисном центре «Рома-Сервис». Заработок составляет от 15000 до 20000 грн в зависимости от количества ремонтов.

Основные обязанности включают диагностику и ремонт кофемашин, пылесосов, микроволновок, кухонных комбайнов, утюгов и другой техники.

Следует уметь определять неисправности, заменять комплектующие, проводить профилактику и тестирование после ремонта. Требования к кандидату включают в себя опыт от одного года, знание принципов электричества и механики, навыки пайки и умение читать схемы.

Еще одна работа для пенсионеров в Запорожье – должность заправщика или младшего оператора АЗС. Компания предлагает стабильную зарплату около 15 000 грн плюс чаевые.

Работников оформляют с первого дня, не задерживают выплаты, оплачивают больничные и отпуск, предоставляют бесплатное медицинское страхование.

Третье предложение, которое может заинтересовать старшее поколение – комплектовщик на складе кормов для животных компании «Кормотех». Заработная плата колеблется от 15 000 до 18 300 в зависимости от объема выполненных задач.

Нужно комплектовать товар по накладным. График: с 07:00 до 18:00, 5 или 6 дней в неделю. Работникам предоставляется бесплатный автобус, курсирующий по маршруту Бабурка, Металлургов, Сталеваров, ТЦ Украина, Фестивальная, Пушкина, Иванова, Анголенко, Автовокзал, Космос.

