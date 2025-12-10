Це, на думку експерта, спричинить дефіцит продуктів у Харківській області та інших регіонах України, які виготовляються з борошна високої якості.

Цього сезону може спостерігатися дефіцит продуктів у Харківській області, що здатне вплинути на ціни у торговельних мережах та на ринках, повідомляє Politeka.

Голова Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський поділився деталями ситуації.

За його оцінками, у 2025/26 маркетинговому році обсяг виробництва пшениці складе приблизно 21 мільйон тонн, з яких лише 10,3 мільйона тонн буде придатним для харчових потреб. Зерно першого та другого класу, що необхідне для випікання хлібобулочних виробів, прогнозується в кількості всього 1,7 мільйона тонн. Це, на думку експерта, спричинить дефіцит продуктів у Харківській області та інших регіонах України, які виготовляються з борошна високої якості.

Рибчинський зазначає, що конкуренція між внутрішніми переробниками та експортерами за зерно зростає. Додатково впливає стратегія аграріїв: вони воліють зберігати пшеницю протягом декількох років, очікуючи на більш вигідну ціну, що збільшує тиск на ринок та підвищує ризики для стабільності вартості борошна й хлібобулочної продукції.

Щодо жита, експерт підкреслює, що внутрішнє виробництво не покриває потреби населення, через що в 2025/26 сезоні планується імпорт близько 9 тисяч тонн, тоді як торік цей показник становив лише 1,6 тисячі тонн. Це свідчить про формування стійкого дефіциту сировини.

Фахівець наголошує, що нинішня структура виробництва та поведінка фермерів можуть призвести до подальшого зростання цін на борошно та хліб. Вже зараз дефіцит зерна першого і другого класу визначає перспективи роботи галузі та створює значні ризики для продовольчої безпеки країни.

