Доплати для пенсіонерів в Харкові можуть отримати українці, які відповідають певним критерям вразоивості, визначених законодавством, повідомляє Politeka.net.

Надбавка гарантована Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Для самотніх пенсіонерів, яким виповнилося понад 80 років і які через погіршення стану здоров’я потребують постійного стороннього догляду, передбачена спеціальна державна підтримка у вигляді щомісячної доплати для пенсіонерів в Харкові. На сьогоднішній день розмір такої надбавки становить 944,40 гривні.

Право на отримання цієї допомоги закріплене в Законі України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». Згідно з його положеннями, кожен пенсіонер, який досяг 80-річного віку, за умови потреби у догляді може скористатися цією можливістю та отримувати щомісячну фінансову підтримку разом із основною пенсією.

Щоб оформити зазначену надбавку, необхідно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України із відповідним пакетом документів.

Найважливішим серед них є медична довідка, видана лікарсько-консультаційною комісією (ЛКК). У цьому документі має бути чітко зазначено, що особа дійсно потребує постійного стороннього догляду. Якщо довідка була видана ще у 2020 році і містить позначку «безстроково», її також приймають до розгляду, і вона вважається дійсною без необхідності повторного отримання.

Окрім медичного підтвердження, заявнику потрібно подати й інші документи. Зокрема:

довідку про склад сім’ї, яка підтверджує, що людина проживає одна;

документальне підтвердження відсутності працездатних родичів, які могли б здійснювати догляд за пенсіонером;

власну письмову заяву, подану безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду.

У випадку, якщо всі умови дотримані і документи відповідають вимогам, доплата для пенсіонерів в Харкові призначається у максимально короткі терміни. Таким чином, держава намагається підтримати літніх людей, які залишилися без допомоги близьких та потребують постійної турботи, забезпечивши їм хоча б часткове полегшення у повсякденному житті.

