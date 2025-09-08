Кроме медицинского подтверждения заявителю нужно подать и другие документы, чтобы получить доплаты для пенсионеров в Харькове.

Доплаты для пенсионеров в Харькове могут получить украинцы, которые отвечают определенным критериям уязвимости, определенных законодательством, сообщает Politeka.net.

Надбавка гарантирована Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Для одиноких украинцев, которым исполнилось более 80 лет и из-за ухудшения состояния здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе, предусмотрена специальная государственная поддержка в виде ежемесячной доплаты для пенсионеров в Харькове. На сегодняшний день размер такой надбавки составляет 944,40 грн.

Право на получение этой помощи закреплено в Законе Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью". Согласно его положениям, каждый украинец, достигший 80-летнего возраста, при необходимости ухода может воспользоваться этой возможностью и получать ежемесячную финансовую поддержку вместе с основной пенсией.

Чтобы оформить указанную надбавку, необходимо обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины с пакетом документов.

Важнейшей среди них медицинская справка, выданная врачебно-консультационной комиссией (ЛКК). В этом документе должно быть четко указано, что лицо действительно нуждается в постоянном постороннем уходе. Если справка была выдана еще в 2020 году и содержит отметку «бессрочно», она также принимается к рассмотрению, и она считается действительной без необходимости повторного получения.

Кроме медицинского подтверждения заявителю необходимо подать и другие документы. В частности:

справку о составе семьи, подтверждающую, что человек проживает один;

документальное подтверждение отсутствия трудоспособных родственников, которые могли бы осуществлять уход за пенсионером;

собственное письменное заявление, поданное непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда.

В случае, если все условия соблюдены и соответствуют требованиям, доплата для пенсионеров в Харькове назначается в максимально короткие сроки. Таким образом, государство пытается поддержать пожилых людей, оставшихся без помощи близких и нуждающихся в постоянной заботе, обеспечив им хотя бы частичное облегчение в повседневной жизни.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, какая денежная помощь предоставляется.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля: из-за какого родственника льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля: часть украинцев заплатит больше.