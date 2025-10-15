Денежная помощь в Харьковской области предусмотрена не всем пенсионерам, а только определенной категории.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в рамках проекта "Basic Needs", внедренного благотворительной организацией Каритас, пишет Politeka.net.

О нем более подробно рассказали в Телеграмм-канале организации.

В рамках гуманитарного проекта «Basic Needs» («Поддержка и обеспечение базовых потребностей особо уязвимых людей, пострадавших от войны»), реализованного на Юге и Востоке Украины, предусмотрена помощь наиболее социально незащищенных граждан, проживающих в прифронтовых населенных пунктах. Программа охватывает территории, расположенные в пределах от 0 до 50 км от линии фронта, где численность населения не превышает 5 000 человек.

Главная цель проекта заключается в поддержке людей, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах и не имеют возможности самостоятельно обеспечить свои базовые потребности — от продуктов питания и средств гигиены до доступа к медицинской помощи и теплу в домах. Денежная помощь в Харьковской области предусмотрена не для всех пенсионеров, а только для украинцев старше 55 лет, которые остались одинокими и без семьи.

Подчеркнем, особое внимание в рамках программы уделено тем, кто больше нуждается в заботе и социальной защите. К кругу получателей пособия относятся:

одинокие лица в возрасте от 55 лет и старше, не имеющие поддержки от родственников или близких;

люди, страдающие тяжелыми заболеваниями и нуждающиеся в постоянном уходе;

лица с инвалидностью, имеющие ограниченные возможности самостоятельного обеспечения своих потребностей;

многодетные семьи, в составе которых воспитываются три или более несовершеннолетних детей;

одинокие матери или родители, а также опекуны, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей;

беременные женщины и матери, которые ухаживают за детьми младше 3 лет.

Проект реализуется в партнерстве с Caritas Ukraine (Каритас Украины) — одной из крупнейших благотворительных организаций страны, которая уже много лет помогает пострадавшим от войны, внутренне перемещенным лицам и людям в сложных жизненных ситуациях. Финансирование программы обеспечивается Caritas Deutschland (Каритасом Германии) и Auswärtiges Amt (Министерством иностранных дел Германии), которые оказывают международную поддержку реализации гуманитарных инициатив в Украине.

