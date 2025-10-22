В последний месяц наблюдается подорожание продуктов в Полтавской области, сообщает Politeka.

Актуальные данные, демонстрирующие такую ​​ситуацию, предоставляет портал Минфин .

Твердый сыр «Звени Гора голландский 45%» весом 285 граммов сейчас продается в среднем по 199 гривен. У Novus его цена соответствует этой средней, тогда как в сентябре средняя стоимость составляла 183,48. Данные индекса потребительских цен показывают, что с начала октября сыр стоит стабильно 199, поэтому повышение за месяц достигло 30 гривен.

Сыр кисломолочный «Простонаше 9%» объемом 300 миллилитров также подорожал. Средняя цена выросла до 93,70 грн. В Megamarket его предлагают за 95,70 грн, Metro – 91,40, Novus – 93,99. По сравнению с сентябрем средняя стоимость увеличилась на 1,17. Индекс ежедневных цен свидетельствует о постепенном росте: с 92,20 грн в конце сентября до 93,70 по состоянию на 21 октября.

Масло «Яготинское 73%» весом 200 грамм тоже стало дороже. Средняя цена составляет 114,13 грн. В магазинах Auchan его продают по 111,90, Metro – 116,48, Novus – 114,00. По сравнению с сентябрем среднее значение было 109,87, так что повышение составило 5,18 гривны. Индекс показывает колебания цены за месяц: от 108,95 в конце сентября до 114,13 грн 21 октября.

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области касается разных молочных товаров. Наибольшее повышение ощутимо для твердого сыра, поменьше – для кисломолочного сыра и масла. Разница между магазинами достигает нескольких гривен на одинаковый продукт, что почувствуют покупатели во время ежедневных покупок.

