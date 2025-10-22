Тема дефицита продуктов в Черниговской области заставляет местных жителей волноваться о пустых полках, поэтому рассказываем, что происходит.

Дефицит продуктов в Черниговской области существенно влияет на стоимость свинины и ее доступность на внутреннем рынке, сообщает Politeka.

Сокращение поголовья животных в частных хозяйствах и ограниченное предложение вынуждают производителей и покупателей искать альтернативные источники, а импорт становится важным способом компенсации дефицита продуктов в Черниговской области.

По оценкам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, с начала 2025 года цены на мясо поднялись на 34%, а в годовом исчислении прирост достиг 60%.

Основной причиной стало сокращение численности свиней зимой до 4,5 миллиона голов, в основном в частном секторе. Это повлекло за собой дефицит продуктов в Черниговской области и спровоцировало дальнейшее повышение закупочных расценок.

В сентябре стоимость живого веса свиней беконных пород колебалась от 98 до 100 грн за килограмм в зависимости от региона. Такая ситуация активизировала импорт.

Только в августе 2025 года в Украину завезли 4,6 тысяч тонн продукции, что на 48% больше, чем в июле. За первые 8 месяцев текущего года поступления составили 14,9 тысяч тонн. А это в 7,8 раза превышает объем аналогичного периода 2024 года.

Это самый высокий показатель с 2022 года и такие объемы поставок мяса в нашу страну помогают частично компенсировать нехватку продукции на внутреннем рынке.

До конца года эксперты прогнозируют, что объемы импорта могут превысить 25 000 тонн. Основная часть поставок ожидается во второй половине года. Падение расценок на живец в странах ЕС делает европейские рынки привлекательными для закупок украинских компаний.

