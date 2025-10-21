Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області відбувався поетапно, із врахуванням погодних показників та рішень місцевого самоврядування.

Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області відбувається поступово, оскільки громади ухвалювали власні рішення щодо дати старту подачі тепла, повідомляє Politeka.

Інформацію про строки включення опалення надавали голови та представники місцевого самоврядування, а повідомлення розміщували на офіційних сайтах відповідних установ.

У Корюківській громаді виконком міської ради ухвалив рішення 6 жовтня про початок опалювального сезону для всіх категорій споживачів з централізованим теплопостачанням з 8:00 15 жовтня. Подібне рішення ухвалили у Новгород-Сіверській громаді 13 жовтня — опалення стартувало з 15 жовтня за умови, що середньодобова температура опускатиметься до +8°С або нижче протягом трьох діб.

У Сосницькій громаді теплоподачу розпочали 13 жовтня для закладів, установ і підприємств усіх форм власності, крім загальноосвітніх шкіл, де подачу тепла запланували з 27 жовтня. Сосницький ліцей ім. О.П. Довженка отримав тепло вже з 13 жовтня. Менська та Бахмацька громади ухвалили рішення про старт опалювального сезону з 16 жовтня для всіх установ та житлового фонду.

Ічнянська громада, згідно з розпорядженням міського голови Олени Бутурлим від 13 жовтня, розпочала опалювальний сезон для закладів охорони здоров’я, соціальних установ, шкіл, дитячих садків, закладів культури, житлового фонду всіх форм власності, комунальних підприємств та бюджетних установ з 15 жовтня. Сновська громада також запланувала початок опалення 15 жовтня для житлових будинків і бюджетних об’єктів.

У Прилуках у двох медичних закладах тепло запустили з 14 жовтня, йшлося про центральну міську лікарню та дитячу лікарню. Отже, початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області відбувався поетапно, із врахуванням погодних показників та рішень місцевого самоврядування, що дозволило забезпечити теплопостачання у всіх закладах, організаціях та житловому фонді.

Джерело: Сусіпльне

