Начало отопительного сезона 2025 года в Черниговской области происходит постепенно, поскольку общины принимали собственные решения о дате старта подачи тепла, сообщает Politeka.

Информацию о сроках включения отопления предоставляли председатели и представители местного самоуправления, а сообщения размещали на официальных сайтах соответствующих учреждений.

В Корюковском обществе исполком городского совета принял решение 6 октября о начале отопительного сезона для всех категорий потребителей с централизованным теплоснабжением с 8:00 15 октября. Подобное решение было принято в Новгород-Северской общине 13 октября — отопление стартовало с 15 октября при условии, что среднесуточная температура будет опускаться до +8°С или ниже в течение трех суток.

В Сосницкой общине теплоподачу приступили 13 октября для заведений, учреждений и предприятий всех форм собственности, кроме общеобразовательных школ, где подачу тепла запланировали с 27 октября. Сосницкий лицей им. О.П. Довженко получил тепло уже с 13 октября. Минская и Бахмацкая общины приняли решение о старте отопительного сезона с 16 октября для всех учреждений и жилищного фонда.

Ичнянская община, согласно распоряжению городского головы Елены Бутурлим от 13 октября, начала отопительный сезон для учреждений здравоохранения, социальных учреждений, школ, детских садов, учреждений культуры, жилищного фонда всех форм собственности, коммунальных предприятий и бюджетных учреждений с 15 октября. Сновское общество также запланировало начало отопления 15 октября для жилых домов и бюджетных объектов.

В Прилуках в двух медицинских учреждениях тепло запустили с 14 октября, речь шла о центральной городской больнице и детской больнице. Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Черниговской области происходило поэтапно с учетом погодных показателей и решений местного самоуправления, что позволило обеспечить теплоснабжение во всех учреждениях, организациях и жилищном фонде.

Источник: Суспільне

