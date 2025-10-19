В пределах Харьковской области с 20 по 26 октября 2025 года снова будут действовать локальные графики отключения света, сообщает Politeka.
Если аварийные и экстренные обесточивания в регионе спрогнозировать невозможно, то плановые состоятся в соответствии с графиками.
В частности, облэнерго предупреждает, что в понедельник, 20 октября, отключения света состоятся в пределах Люботинской городской территориальной общины в Харьковской области. Приблизительно с 9:00 до 17:00 без электроэнергии частично останутся жители города Люботин по улицам Героев Афганцев, Рябиновая и переулку Винницкий (полный список адресов можно найти на сайте общины).
На территории Близнюковской поселковой общины на понедельник также запланировано обесточивание, пишет Politeka. С 8:00 до 17:00 ограничения будут действовать в следующих населенных пунктах:
- Близнюки (ул. Защитников Украины, Ярослава Мудрого, Радужная, Солнечная, Мира, Соборная, пер. Солнечный);
- Шевченково Второе;
- Слобожанское;
- Мирное.
На вторник, 21 число, по данным Мерефьянского районного отделения облэнерго, обесточивание запланировано с 9 до 17 часов в селе Яковлевка (со стороны с. Хорошево).
О других возможных графиках отключения света в Харьковской области на период с 20 по 26 октября энергетики могут объявить позже, за актуальной информацией следите на официальных страницах.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на тепло.
Также Politeka сообщала о новом подорожании продуктов: на что больше всего переписали ценники.
Кроме того, Politeka рассказывала о новом графике движения поездов "Укрзализныци".