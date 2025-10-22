Начало отопительного сезона 2025 года в Черкассах – важный вопрос для города и его жителей, ведь от подготовки тепловых сетей зависит бесперебойная работа отопления и горячего водоснабжения, сообщает Politeka.

По информации городского головы Анатолия Бондаренко, коммунальное предприятие Черкасстеплокоммунэнерго полностью подготовило систему к старту сезона, а первыми тепло получат заведения социальной сферы, в частности школы, детские сады и больницы. Подключение производится по инициативе руководителей этих учреждений в случае необходимости, и теплоноситель уже готов к подаче.

На 14 октября условия для запуска отопления в многоквартирных домах еще не сформированы, сообщил директор КП Павел Карась. Решение о начале подачи тепла будет принято только в том случае, если среднесуточная температура в течение трех дней не превышает +8 °C. На четвертый день исполнительный комитет городского совета вправе официально начать сезон.

Кроме того, предприятие учитывает прогноз погоды во избежание преждевременного запуска системы, когда после кратковременного похолодания ожидается потепление. Для полного заполнения сетей теплоносителем и распыления требуется не менее трех дней.

Городской совет также опроверг информацию о якобы переносе старта сезона на 1 ноября. В Минэнерго пояснили, что эта дата касается только сроков действия специальных обязанностей участников рынка газа, а не фактического включения отопления в жилых домах. Дата начала отопительного сезона 2025 года в Черкассах определяется органами местного самоуправления в соответствии с постановлением Кабмина №830 от 21 августа 2019 года, ориентируясь на среднесуточные температурные показатели.

Подача тепла в первую очередь осуществляется для учреждений социальной сферы, чтобы обеспечить комфортные условия для обучения, лечения и пребывания детей. Затем постепенно подключаются жилые дома и другие потребители, что позволяет гарантировать бесперебойную работу системы отопления и горячего водоснабжения во всем городе.

Начало отопительного сезона 2025 в Черкассах зависит от погодных условий и готовности теплового хозяйства города.

