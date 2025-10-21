Местным жителям следует знать, что в Черкассах начала действовать новая система оплаты проезда, поэтому рассказываем, как это влияет на передвижение по городу.

Новая система оплаты проезда в Черкассах позволяет контролировать все платежи и делает процесс более прозрачным для пассажиров и городских властей, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Facebook-странице Smartticket.city, на маршруте №30 водители теперь обязаны фиксировать все наличные расчеты с помощью валидатора и выдавать билеты пассажирам.

Это означает, что каждый куленый билет за наличные деньги автоматически попадает в систему учета. Новая система оплаты проезда в Черкассах работает так, что при обналичивании водитель регистрирует оплату на валидаторе, который сразу печатает билет.

Пассажир получает его и должен хранить в течение поездки. Информация мгновенно передается в автоматизированную систему учета пассажиров АСООП.

На сегодняшний день новая система оплаты проезда в Черкассах работает уже на семи маршрутах: №4, №26, №5, №7, №21, №22 и №30. Это постепенно масштабная работа, направленная на прозрачность пассажиропотока и финансовых потоков в общественном транспорте города.

Благодаря такому учету оборот наличных денег становится контролируемым и более безопасным. Водители напоминают, что пассажиры должны стоять на том, чтобы им дали билет, если они уплатили в общественном транспорте.

Для удобства горожан также предусмотрена возможность безналичных расчетов. В салонах автобусов размещены подробные инструкции, как пользоваться картами и QR-кодами. Это упрощает передвижение по городу и сокращает время на посадку пассажиров.

Внедрение системы е-билета реализуется Черкасским городским советом совместно с инвестором Smart Ticket Technology и при поддержке международной платежной компании Visa. Все вопросы по работе системы можно адресовать на горячую линию 0800300844.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области: кому могут остановить выплаты

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.