Таке підтвердження статусу дає змогу продовжити грошову допомогу для ВПО у Черкаській області без перерв і забезпечити законність виплат.

Окремі внутрішньо переміщені особи мають підтвердити особу, аби надалі отримувати грошову допомогу для ВПО у Черкаській області, повідомляє Politeka.

Для цього необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 1 листопада 2025 року.

Якщо процедура не буде виконана вчасно, виплати тимчасово зупинять до моменту перевірки даних і підтвердження права на соціальну підтримку.

Фізична ідентифікація обов’язкова для кількох груп громадян, які користуються державною допомогою. До них належать:

малозабезпечені родини, що одержують кошти на базові потреби;

сім’ї, де виховуються діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

люди з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю та особи з дитинства;

громадяни, які досягли пенсійного віку, але не отримують пенсію через відсутність необхідного стажу;

прийомні батьки, опікуни та вихователі, які отримують винагороду за догляд за дітьми чи підопічними;

ті, хто піклується про осіб з інвалідністю або непрацездатних родичів;

сім’ї, у складі яких є діти з тяжкими хворобами, що потребують постійної підтримки.

Процедура передбачає перевірку особи та підтвердження її перебування на підконтрольній Україні території. Це робиться, щоб запобігти зловживанням і гарантувати справедливість у нарахуванні соціальних виплат.

Отримати роз’яснення про проходження ідентифікації, необхідні документи та умови проведення можна у відділеннях Пенсійного фонду України. Там надають детальну консультацію кожному отримувачу.

Джерело: На пенсії.

