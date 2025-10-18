Початок опалювального сезону 2025 в Житомирі розпочинається з пріоритетного забезпечення дитячих садків та шкіл з власними котельнями.

Початок опалювального сезону 2025 в Житомирі стартував 16 жовтня для дитсадків та шкіл, які обладнані власними котельнями, передає Politeka.

Про це повідомила заступниця директора департаменту освіти Житомирської міської ради Світлана Ковтуненко у коментарі.

За словами посадовиці, опалювальний процес у закладах загальної середньої освіти та дошкільних установах, що мають автономні котельні, розпочинається вже з сьогоднішнього дня. Решта дитячих садків і шкіл підключатимуть тепло поступово через «Теплокомуненерго» та районні котельні, з урахуванням наявних обмежень газопостачання.

Вона додала, що всі освітні заклади готові до прийому теплоносія, що забезпечить комфортні умови для дітей і персоналу. Поступова подача опалення дозволяє оптимально розподіляти ресурси та зменшувати ризики надмірного споживання газу у місті.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Житомирі розпочинається з пріоритетного забезпечення дитячих садків та шкіл з власними котельнями, а підключення інших об’єктів відбуватиметься у кілька етапів, залежно від лімітів палива та технічних можливостей комунального підприємства.

До слова, у Житомирі також повідомляли про подорожчання проїзду.

Підвищення тарифів на проїзд зумовлене зростанням витрат на електроенергію, паливо, мастильні матеріали, страхування та обслуговування транспорту. За інформацією міської ради, у серпні послугами громадського транспорту скористалися понад 850 тисяч пасажирів, серед яких близько 120 тисяч – пільговики, що користувалися проїздом безкоштовно. Це щороку вимагало від міського бюджету близько 215 мільйонів гривень для компенсації роботи «ЖТТУ», оскільки державне фінансування пільгових перевезень не надходило.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів з Києва: Укрзалізниця попередила про зміни та оголосила розклад.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту у Дніпрі: пасажирам назвали дати важливих змін.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині: чого чекати пасажирам на популярних маршрутах.