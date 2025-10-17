Дефіцит хліба в Одеській області у сезоні 2025/26 може призвести до зростання вартості через нестачу продовольчої пшениці, необхідної для роботи місцевих борошномельних підприємств, повідомляє Politeka.

Під час конференції «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський повідомив, що загальний урожай зернових очікується на рівні близько 21 мільйона тонн. Із цього обсягу приблизно 10,3 мільйона тонн становитиме продовольча пшениця, тоді як лише 1,7 мільйона тонн належатиме до першого та другого класів, що є критично недостатнім для виготовлення якісного борошна й забезпечення внутрішнього споживання.

За словами експерта, нині спостерігається посилення конкуренції між експортерами та переробниками за обмежені обсяги зерна високої якості. Частина аграріїв утримує урожай у власних сховищах, відкладаючи реалізацію, що провокує цінові коливання й створює труднощі для хлібопекарської сфери.

Додаткову проблему формує нестача житнього зерна. Прогнозований імпорт у сезоні 2025/26 становитиме близько 9 тисяч тонн, тоді як минулого року цей показник дорівнював лише 1,6 тисячі тонн. Така різниця підсилює залежність від зовнішніх ринків і впливає на стабільність цінової ситуації у виробництві хлібопродуктів.

Аналітики зазначають, що обмежені ресурси та структура вирощування стають головними чинниками можливого подорожчання. Уже сьогодні дефіцит зерна належної якості визначає умови роботи галузі й створює ризики для продовольчої безпеки.

Отже, дефіцит хліба в Одеській області залишається одним із головних викликів ринку, формуючи тенденції ціноутворення та потребуючи оперативних дій від виробників і державних структур для збереження стабільності забезпечення населення базовими продуктами.

Джерело: Agravery.com

