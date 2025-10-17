Дефицит хлеба в Одесской области остается одним из главных вызовов рынка, формируя тенденции ценообразования и нуждаясь в оперативных действиях.

Дефицит хлеба в Одесской области в сезоне 2025/26 может привести к росту стоимости из-за нехватки продовольственной пшеницы, необходимой для работы местных мукомольных предприятий, сообщает Politeka.

Во время конференции «ХЛЕБ.ua» председатель Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский сообщил, что общий урожай зерновых ожидается на уровне около 21 миллиона тонн. Из этого объема примерно 10,3 миллиона тонн будет составлять продовольственная пшеница, тогда как только 1,7 миллиона тонн будет относиться к первому и второму классам, что критически недостаточно для изготовления качественной муки и обеспечения внутреннего потребления.

По словам эксперта, в настоящее время наблюдается усиление конкуренции между экспортерами и переработчиками за ограниченные объемы высокого качества зерна. Часть аграриев удерживает урожай в собственных хранилищах, откладывая реализацию, которая провоцирует ценовые колебания и создает трудности для хлебопекарной сферы.

Дополнительную проблему формирует недостаток ржаного зерна. Прогнозируемый импорт в сезоне 2025/26 составит около 9 тысяч тонн, тогда как в прошлом году этот показатель равнялся лишь 1,6 тысяч тонн. Такая разница усиливает зависимость от внешних рынков и оказывает влияние на стабильность ценовой ситуации в производстве хлебопродуктов.

Аналитики отмечают, что ограниченные ресурсы и структура выращивания становятся основными факторами возможного удорожания. Уже сегодня дефицит зерна надлежащего качества определяет условия работы в отрасли и создает риски для продовольственной безопасности.

Следовательно, дефицит хлеба в Одесской области остается одним из главных вызовов рынка, формируя тенденции ценообразования и требуя оперативных действий от производителей и государственных структур по сохранению стабильности обеспечения населения базовыми продуктами.

