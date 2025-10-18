Місцевим мешканцям варто знати про тривалі незручності, які діють через обмеження руху транспорту в Полтавській області.

Обмеження руху транспорту в Полтавській області продовжили до 21 грудня, адже завершити роботи у вересні не вдалося через відсутність коштів, повідомляє Politeka.

Обмеження руху транспорту в Полтавській області продовжили після засідання виконкому міськради 9 жовтня.

Під час обговорення внесли зміни до рішення, яке стосується перекриття проїзду для транспортних засобів на вулиці Пилипа Орлика. Йдеться про ділянку від перехрестя із Соборним майданом до перехрестя з вулицею Спаською.

Якщо раніше термін завершення ремонту був до 21 вересня, то тепер його подовжили до 21 грудня.

Секретар міськради подякувала всім посадовцям, які підтримали виділення коштів водоканалу. Саме ці гроші дозволять завершити роботи, що затягнулися через попередню нестачу фінансування.

Йдеться про 10 мільйонів гривень, які спрямували на завершення ремонтів колекторів у мікрорайоні Алмазному та на Пилипа Орлика. За словами чиновників, без цих коштів ситуація з ремонтом залишалася б критичною.

Затримка виникла через нестачу фінансування з міського бюджету. Тепер, коли кошти надійшли, у міській адміністрації запевняють, що процес ремонту зрушив із місця.

Комунальні служби просять водіїв бути уважними на дорозі і за можливості шукати обʼїздні шляхи, щоб не потрапити у затори і уникнути інших незручностей.

