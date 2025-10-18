Ограничение движения транспорта в Полтавской области продлили до 21 декабря, ведь завершить работы в сентябре не удалось из-за отсутствия средств, сообщает Politeka.

Ограничение движения транспорта в Полтавской области было продолжено после заседания исполкома горсовета 9 октября.

В ходе обсуждения были внесены изменения в решение, касающееся перекрытия проезда для транспортных средств на улице Филиппа Орлика. Речь идет о участке от перекрестка с Соборной площадью до перекрестка с улицей Спасской.

Если раньше срок завершения ремонта был до 21 сентября, то теперь его продлили до 21 декабря.

Секретарь горсовета поблагодарила всех чиновников, которые поддержали выделение средств водоканала. Именно эти деньги позволят завершить затянувшиеся из-за предварительной нехватки финансирования работы.

Речь идет о 10 миллионах гривен, которые направили на завершение ремонтов коллекторов в микрорайоне Алмазном и на Филиппа Орлика. По словам чиновников, без этих средств ситуация с ремонтом оставалась бы критической.

Задержка возникла из-за нехватки финансирования из городского бюджета. Теперь, когда средства поступили, в городской администрации уверяют, что процесс ремонта сдвинулся с места.

Коммунальные службы просят водителей быть внимательными на дороге и по возможности искать объездные пути, чтобы не попасть в пробки и избежать других неудобств.

Напомним, ранее мы также писали о том, что в нашем регионе предоставляют транзитные бесплатные продукты для определенных категорий населения.

