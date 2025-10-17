Жителям советуют внимательно следить за обновлениями об ограничении движения транспорта в Днепре и планировать маршруты передвижения в дни проведения работ.

Ограничение движения транспорта в Днепре носит лишь временный характер, однако следует знать, на каких улицах будут неудобства, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

В ближайшее время планируют частично сузить проезжую часть и тротуары на двух важных городских артериях – Набережной Победы и проспекте Героев.

Такие изменения связаны с проведением технических работ, в частности, с монтажом новых столбов телекоммуникационной сети. Работы будут выполнять поэтапно — на каждом участке в течение трех дней подряд, чтобы минимизировать неудобства для жителей и водителей.

Соответствующая информация содержится в проектах распоряжений городского головы, опубликованных на официальном сайте Днепровского городского совета. Согласно документам, ограничения движения транспорта в Днепре будут вводиться на конкретных отрезках дорог в указанные даты.

Так, 21 октября работы планируется провести по проспекту Героев в районе дома 3.

22 октября монтажники будут работать на улице Набережной Победы у дома 33.

23 октября аналогичные работы будут продолжаться на этой же улице, у дома 51.

Монтаж телекоммуникационного оборудования будет осуществляться специалистами общества с ограниченной ответственностью «УКРТЕХИНДУКЦИЯ». При выполнении работ они должны обеспечить безопасные условия для всех участников дорожного движения.

В частности, перед началом монтажа по периметру каждой рабочей зоны установят специальное ограждение с сигнальным освещением, которое будет предупреждать об опасности. Также будет организована временная схема объезда для транспорта и созданы безопасные проходы для пешеходов.

В городском совете подчеркивают, что речь идет только о проектах решений. Окончательное утверждение может сопровождаться изменениями в графике или перечне участков в зависимости от погодных условий и технической готовности подрядной организации.

