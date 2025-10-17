Информация об ограничении движения транспорта в Житомирской области обнародована официально и все организационные изменения осуществляются под контролем местных служб.

Ограничение движения транспорта в Житомирской области будет введено в Бердичеве из-за проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия «Бердичевский забег», сообщает Politeka.

Городской совет сообщил , что 18 октября, в субботу, с 9:00 до 12:00 будет временно перекрыто движение транспортных средств по улице Европейской — на участке от перекрестка с улицей Даниловской до перекрестка с улицей Шевченко.

Такие изменения организуются для безопасного проведения мероприятия, в котором примут участие жители и гости города. В настоящее время транспортное движение в центральной части будет ограничено, поэтому водителям рекомендуют заранее учесть временные изменения в схеме передвижения.

Для удобства пассажиров общественного транспорта городской совет сообщил о маршрутах объезда. Автобусы №1, 3а, 5, 7а, 15 будут двигаться через улицу Винницкую. В свою очередь маршрут №9 будет осуществлять объезд через улицы Сергея Сидлецкого, Богдана Хмельницкого, Мариинскую и Героев Украины.

Жителей города призывают внимательно планировать передвижение в указанный период, особенно тех, кто пользуется автомобильным или общественным транспортом. Временные изменения будут действовать всего три часа, после чего движение будет восстановлено в обычном режиме.

Бердичевский городской совет обратился к участникам дорожного движения с просьбой отнестись с пониманием к временным мерам, ведь они преследуют цель обеспечения безопасности во время проведения спортивного события.

Информация об ограничении движения транспорта в Житомирской области обнародована официально и все организационные изменения осуществляются под контролем местных служб. Водителям советуют соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на временные знаки и указатели.

