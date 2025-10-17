Дефицит продуктов в Кировоградской области не означает, что украинцы будут голодать, однако один популярный фрукт резко вырос в цене, сообщает Politeka.

В 2025 году зафиксирован значительный дефицит продуктов в Кировоградской области, что касается груш.

Такую ситуацию объясняют майскими морозами, уничтожившими около 10 процентов будущего урожая. Фермеры были вынуждены увеличить затраты на обработку деревьев, что непосредственно отразилось на себестоимости выращивания данного фрукта.

По словам генерального директора крупного садового хозяйства в одном из регионов Украины, закупочная стоимость на груше этого сезона выросла с 50 до 70 гривен за килограмм.

Казалось бы, как дефицит продуктов, в частности, груш, в Кировоградской области повлияет на обычных украинцев. Тем не менее эксперты рассказывают, что это подорожание в 20 гривен уже заметно на рынке и влияет на конечную цену для потребителей, которая в среднем составляет 77,9 гривен за килограмм.

Директор садового хозяйства объясняет, что из-за неблагоприятных погодных условий фермеры были вынуждены использовать больше препаратов для защиты деревьев, что привело к повышению себестоимости. Поэтому неблагоприятная погода повлияла не только на производителей, но и на покупателей в магазинах и на рынках.

Ситуация с грушами в текущем сезоне свидетельствует о том, что погодные риски оказывают непосредственное влияние на ценники. И погода – это фактор, который сложно точно предсказать, чтобы вовремя среагировать. Поэтому есть практика, где производители уже борются с последствиями. А от этого быстро растет себестоимость.

