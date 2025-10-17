Началась пятая в 2025 году волна выдачи бесплатных продуктов в Кривом Роге от городских властей.

Бесплатные продукты для пенсионеров и других категорий украинский в Кривом Роге можно получить в гуманитарных центрах выдачи продуктовых наборов, пишет Politeka.

Об этом рассказал Александр Вилкул.

С 29 сентября началась пятая в 2025 году волна выдачи бесплатных продуктов в Кривом Роге от городских властей. В рамках этой волны помощь получат около 41 тысячи жителей, принадлежащих к 18 определенным категориям населения.

В пятую волну продуктовые наборы смогут получить семьи граждан.

участники боевых действий АТО и ООС в связи с военной агрессией РФ против Украины;

с инвалидностью, полученной во время прохождения военной службы в соответствии с Законом Украины «О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей»;

пенсионеры, получающие выплату 3400 гривен и менее;

участники боевых действий – воины-интернационалисты;

с инвалидностью I-III групп в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС;

члены семей умерших участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

ликвидаторы крушения на ЧАЭС второй и третьей категорий;

предоставляющие социальные услуги по уходу за членами семьи на непрофессиональной основе;

пострадавшие в результате катастрофы на ЧАЭС, отнесенные к категориям 2Б и 3Б;

получающие пособие на детей под опекой или попечительством;

получатели временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или не могут содержать ребенка;

неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсионную выплату;

лица с инвалидностью 2 группы в результате общего или психического заболевания;

неработающие лица с инвалидностью 3 группы вследствие общего заболевания;

получатели пособия при рождении ребенка;

получатели пособия по потере кормильца на детей;

работники социальной сферы коммунальных учреждений и предприятий, которые содержатся на средства Криворожской городской общины, независимо от места регистрации;

лица со статусом «безработный», получающие пособие по безработице.

Для тех, кто имел право на получение набора, но не успел получить в сентябре, выдача продолжается в пределах пятой волны.

В городе работают 24 стационарных пункта, которые предоставляют продуктовые наборы с понедельника по субботу включительно с 08:00 до 15:00. Для жителей отдаленных микрорайонов, а также малоподвижных и одиноких граждан организовано выездное обслуживание по месту нахождения. Адреса и графики работы выездных пунктов прилагаются отдельно.

