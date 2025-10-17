Начало отопительного сезона 2025 года в Днепре зависит от погодных условий, технической готовности теплоснабжающих предприятий и решения местных властей.

Начало отопительного сезона 2025 года в Днепре остается предметом внимания местных властей и жителей областного центра, сообщает Politeka.

Кабинет Министров Украины ранее опубликовал постановление, согласно которому отопительный сезон должен был стартовать 1 ноября 2025 и продолжаться до 31 марта 2026-го. Однако Министерство энергетики уточнило, что документ касался лишь продолжения фиксированных цен на природный газ для населения, а окончательное решение о начале и завершении подачи тепла принимают органы местного самоуправления.

Теплоснабжение начинается, когда температура воздуха в течение трех суток удерживается ниже +8 °C, что позволяет обеспечить комфортные условия в жилых домах и учреждениях.

По информации "Суспільного", областной центр практически готов к старту отопительного сезона. КП "Теплоэнерго" сообщает о 99% готовности к подаче тепла. В Чечелевском районе была отремонтирована одна из котельных, а также проведены необходимые работы на центральном тепловом пункте, что позволяет гарантировать бесперебойную работу системы. Городской совет акцентирует внимание на подготовительных мероприятиях и обеспечении безопасного функционирования энергетической инфраструктуры.

Городской голова Днепра Борис Филатов отметил в социальных сетях, что из-за постоянных обстрелов армии РФ энергосистема находится в критическом состоянии. Он отметил, что начало отопительного сезона следует отсрочить максимально возможный срок. По его словам, решение о старте подачи тепла принадлежит местным властям и регулируется нормативными актами, но нынешняя ситуация требует объединения усилий. Филатов подчеркнул, что отопительный сезон должен начаться одновременно и централизованно по всей стране, чтобы обеспечить стабильность и безопасность жителей.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Днепре зависит от погодных условий, технической готовности теплоснабжающих предприятий и решения местных властей, стремящихся учесть сложную энергетическую ситуацию и гарантировать эффективное функционирование системы централизованного отопления.

