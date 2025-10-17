Початок опалювального сезону 2025 у Дніпрі залишається предметом уваги місцевої влади та мешканців обласного центру, повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів України раніше опублікував постанову, згідно з якою опалювальний сезон мав стартувати 1 листопада 2025 року і тривати до 31 березня 2026-го. Однак Міністерство енергетики уточнило, що документ стосувався лише продовження дії фіксованих цін на природний газ для населення, а остаточне рішення про початок і завершення подачі тепла ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Теплопостачання починається тоді, коли температура повітря протягом трьох діб утримується нижче +8 °C, що дозволяє забезпечити комфортні умови у житлових будинках та установах.

За інформацією Суспільного, обласний центр практично готовий до старту опалювального сезону. КП "Теплоенерго" повідомляє про 99 % готовності до подачі тепла. У Чечелівському районі було відремонтовано одну з котелень, а також проведено необхідні роботи на центральному тепловому пункті, що дозволяє гарантувати безперебійну роботу системи. Міська рада акцентує увагу на підготовчих заходах і забезпеченні безпечного функціонування енергетичної інфраструктури.

Міський голова Дніпра Борис Філатов зазначив у соціальних мережах, що через постійні обстріли армії РФ енергосистема перебуває у критичному стані. Він наголосив, що початок опалювального сезону слід відтермінувати максимально можливий термін. За його словами, рішення про старт подачі тепла належить місцевій владі і регулюється нормативними актами, але нинішня ситуація вимагає об’єднання зусиль. Філатов підкреслив, що опалювальний сезон має розпочатися одночасно та централізовано по всій країні, щоб забезпечити стабільність та безпеку жителів.

Отже, початок опалювального сезону 2025 у Дніпрі залежить від погодних умов, технічної готовності теплопостачальних підприємств та рішення місцевої влади, яка прагне врахувати складну енергетичну ситуацію та гарантувати ефективне функціонування системи централізованого опалення.

Джерело: Суспільне

