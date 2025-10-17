Інформація про обмеження руху транспорту в Житомирській області оприлюднена офіційно, і всі організаційні зміни здійснюються під контролем місцевих служб.

Обмеження руху транспорту в Житомирській області запровадять у Бердичеві через проведення фізкультурно-оздоровчого заходу «Бердичівський забіг», повіломляє Politeka.

Міська рада повідомила, що 18 жовтня, у суботу, з 9:00 до 12:00 буде тимчасово перекрито рух транспортних засобів по вулиці Європейській — на ділянці від перехрестя з вулицею Данилівська до перехрестя з вулицею Шевченка.

Такі зміни організовують для безпечного проведення заходу, у якому візьмуть участь жителі та гості міста. На цей час транспортний рух у центральній частині буде обмежений, тому водіям рекомендують заздалегідь врахувати тимчасові зміни у схемі пересування.

Для зручності пасажирів громадського транспорту міська рада повідомила про маршрути об’їзду. Автобуси №1, 3а, 5, 7а, 15 рухатимуться через вулицю Вінницьку. У свою чергу, маршрут №9 здійснюватиме об’їзд через вулиці Сергія Сідлецького, Богдана Хмельницького, Маріїнську та Героїв України.

Жителів міста закликають уважно планувати пересування у зазначений період, особливо тих, хто користується автомобільним або громадським транспортом. Тимчасові зміни діятимуть лише три години, після чого рух відновлять у звичному режимі.

Бердичівська міська рада звернулася до учасників дорожнього руху з проханням поставитися з розумінням до тимчасових заходів, адже вони мають на меті забезпечення безпеки під час проведення спортивної події.

Інформація про обмеження руху транспорту в Житомирській області оприлюднена офіційно, і всі організаційні зміни здійснюються під контролем місцевих служб. Водіям радять дотримуватись правил дорожнього руху та звертати увагу на тимчасові знаки і вказівники.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів з Києва: Укрзалізниця попередила про зміни та оголосила розклад.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту у Дніпрі: пасажирам назвали дати важливих змін.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині: чого чекати пасажирам на популярних маршрутах.