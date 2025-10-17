Місцеві жителі налякані темою ймовірного дефіциту пеіних продуктів у Вінницькій області, тож розповідаємо про це детальніше.

У Вінницькій області, як і по всій Україні дефіцит продуктів у 2025 році торкнувся груш, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області пояснюють травневими морозами, які знищили близько десяти відсотків майбутнього врожаю. Фермери були змушені підвищити витрати на обробку дерев, а це прямо вплинуло на собівартість фруктів.

За словами генерального директора одного з великих садових господарств у Вінницькій області Вадима Розпотнюка, закупівельна вартість груш цього сезону зросла з 50 до 70 гривень за кілограм.

Подорожчання в 20 гривень за кілограм вже відчувають споживачі, оскільки на роздрібних ринках ціна в середньому досягла 77,9.

За словами експерта, саме через несприятливі погодні умови фермери змушені були збільшити використання препаратів для захисту дерев, що автоматично підвищило собівартість продукції.

Такий дефіцит продуктів, спричинений погодними умовами чи іншими факторами, які не можна передбачити, зажди відзначається на цінниках. Експерти пояснюють, що коли попит не змінюється, а врожаю недостатньо - доводиться піднімати вартість товару.

А у цьому сезоні, як зазначають аналітики, було втрачено 40 відсотків врожаю, тож цінники на груші природно стрімко пішли вгору. Це стало неприємною звісткою для місцевих мешканців, які й без того відчувають на собі всі наслідки складної економічної ситуації в країні.

Однак експерти радять місцевим жителям порівнювати ціни в різних торговельних мережах та на ринках, шукати акційні пропозиції, або ж замінювати улюблений фрукт іншими позиціями.

