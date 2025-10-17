Местные жители напуганы темой вероятного дефицита продуктов в Винницкой области, поэтому рассказываем об этом подробнее.

В Винницкой области, как и по всей Украине, дефицит продуктов в 2025 году затронул груш, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов в Винницкой области объясняют майскими морозами, уничтожившими около десяти процентов будущего урожая. Фермеры были вынуждены повысить затраты на обработку деревьев, что прямо повлияло на себестоимость фруктов.

По словам генерального директора одного из крупных садовых хозяйств в Винницкой области Вадима Розпотнюка, закупочная стоимость груш в этом сезоне выросла с 50 до 70 гривен за килограмм.

Подорожание в 20 гривен за килограмм уже ощущают потребители, поскольку на розничных рынках цена в среднем достигла 77,9.

По словам эксперта, именно из-за неблагоприятных погодных условий фермеры вынуждены были увеличить использование препаратов для защиты деревьев, что автоматически повысило себестоимость продукции.

Такой дефицит продуктов, вызванный погодными условиями или другими факторами, которые нельзя предвидеть, всегда отмечается на ценниках. Эксперты объясняют, что когда спрос не меняется, а урожая недостаточно – приходится поднимать стоимость товара.

А в этом сезоне, как отмечают аналитики, было потеряно 40 процентов урожая, так что ценники на груши естественно стремительно пошли вверх. Это стало неприятным известием для местных жителей, и без того испытывающих на себе все последствия сложной экономической ситуации в стране.

Однако эксперты советуют местным жителям сравнивать цены в различных торговых сетях и на рынках, искать акционные предложения, или заменять любимый фрукт другими позициями.

