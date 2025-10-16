Дефіцит фруктів на Вінниччині став ще одним чинником, що впливає на загальне підвищення вартості сезонної продукції в Україні.

Дефіцит фруктів на Вінниччині став наслідком весняних морозів, які суттєво пошкодили частину садів та знизили врожайність, Politeka.

За інформацією генерального директора корпорації «Вінниця-Садвінпром» Сергія Бойчука, фермери області зберуть значно менше плодів, однак очікують підвищення цін через скорочення пропозиції. Про ситуацію повідомляє ресурс SEEDS.

Як пояснив головний агроном господарства «Іванівська калина» Вадим Розпотнюк, травневі заморозки збіглися з періодом активного цвітіння, що призвело до часткової загибелі квітів. За його словами, нинішній сезон виявився складним — приблизно 40% врожаю втрачено. Для окремих сортів показники особливо низькі: «листопадова» дасть близько 30 тонн з гектара, а «яблонівська» — лише півтори, що є мінімальним рівнем.

Через несприятливі кліматичні умови виробникам довелося збільшити витрати на догляд за садами. За словами аграрія, собівартість груші виросла на 30% порівняно з минулим роком. Садівники використовували більшу кількість засобів для обробки дерев, аби зберегти хоча б частину урожаю.

«Ми застосували більше препаратів, щоб урятувати плоди. Врожай менший, але він економічно виправданий», — зазначив Розпотнюк.

Попри скорочення виробництва, фермери розраховують на вигідні ціни, адже цього року очікується дефіцит української груші. За оцінками фахівців, середня вартість може сягнути 70 гривень за кілограм, тоді як торік під час реалізації зі сховищ середній рівень становив 50. Усі зібрані плоди планують реалізувати одразу з садів.

На ринку також спостерігається зростання вартості овочів. Тепличні помідори нині коштують 50–60 грн/кг, що на 51% дорожче, ніж тиждень тому. Подібна тенденція простежується й для огірків — їхня ціна збільшилася на 66%, до 65–80 грн/кг. Отже, дефіцит фруктів на Вінниччині став ще одним чинником, що впливає на загальне підвищення вартості сезонної продукції в Україні.

Джерело: SEEDS

