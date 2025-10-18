Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області стає справжнім рятувальним колом для тих, хто був змушений втікати від війни.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається в межах кількох державних програм, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області може бути надане відповідно до Закону України про житловий фонд соціального призначення.

Саме цей документ визначає, хто має право на соціальні квартири та як відбувається процес подання документів. Варто зазначити, що очікування безкоштовного житла для переселенців у Кіровоградській області може бути тривалим, адже потрібно пройти перевірки, зібрати довідки та потрапити до черги.

Цьогоріч головна увага зосереджена на кількох категоріях громадян. Насамперед це військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, сироти, діти, які залишилися без батьківського піклування, а також родини загиблих військових.

Окрема увага приділяється людям, чий будинок було повністю зруйновано внаслідок бойових дій. Для таких сімей держава пропонує варіанти у безпечніших регіонах.

Це можуть бути квартири, надані коштом міжнародних партнерів або відновлені за рахунок бюджетних програм. Пріоритет отримують родини з дітьми, літні люди та особи з інвалідністю.

Серед основних ініціатив, що забезпечують громадян новим домом, варто відзначити кілька ключових. Одна з них - «єВідновлення». Вона передбачає компенсацію тим, хто втратив домівку через війну.

Компенсація надається у формі житлових сертифікатів, які можна використати на купівлю нового помешкання, або у вигляді коштів для будівництва.

Ще одна важлива програма - «єОселя». Вона діє для військових, медиків, педагогів і науковців. Для цих категорій громадян доступна іпотека під 3%, тоді як для інших українців передбачено кредитування під 7%.

