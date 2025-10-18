Кабмін оголосив про нову грошову допомогу у Львові, яка передбачає одноразові виплати по 6 500 гривень для соціально вразливих категорій громадян, повідомляє Politeka.

Як йдеться в проєкті постанови уряду, дана підтримка буде надаватися напередодні опалювального сезону 2025/26 року в рамках програми "Тепла зима".

Отримати виплати зможуть близько 660 тисяч осіб по всій країні, а на ці цілі з державного бюджету планується виділити 4,3 мільярда гривень.

Нова грошова допомога у Львові охоплює дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, яких налічується 252 898, людей з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб у кількості 12 800, а також одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд, всього 17 500 осіб.

Крім цього, виплату по 6 500 гривень отримають діти, над якими встановлено опіку чи піклування, їх 40 900, діти-сироти та діти з інвалідністю, що перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, їх 1 000, а також діти з малозабезпечених сімей у кількості 335 863 осіб.

Нова грошова допомога у Львові надаватиметься за рахунок коштів, передбачених Міністерством соціальної політики на програми соціального захисту.

Гроші будуть зараховані на спеціальний рахунок або на віртуальну картку "Дія.Картка", а використати їх можна буде протягом 180 календарних днів з моменту надходження.

Кабмін наразі виніс проєкт постанови на обговорення, аби остаточно затвердити процедуру надання підтримки.

