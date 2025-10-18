Кабмин объявил о новой денежной помощи во Львове, которая предусматривает единовременные выплаты по 6500 гривен для социально уязвимых категорий граждан, сообщает Politeka.
Как говорится в проекте постановления правительства, данная поддержка будет оказываться накануне отопительного сезона 2025/26 в рамках программы "Теплая зима".
Получить выплаты могут около 660 тысяч человек по всей стране, а на эти цели из государственного бюджета планируется выделить 4,3 миллиарда гривен.
Новая денежная помощь во Львове охватывает детей из числа внутренне перемещенных лиц, которых насчитывается 252 898, людей с инвалидностью первой группы среди внутренне перемещенных лиц в количестве 12 800, а также одиноких пенсионеров, получающих прибавку по уходу, всего 17 500 человек.
Кроме того, выплату по 6 500 гривен получат дети, над которыми установлена опека или попечительство, их 40 900, дети-сироты и дети с инвалидностью, находящиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях, их 1 000, а также дети из малообеспеченных семей в количестве 335 863.
Новая денежная помощь во Львове будет предоставлена за счет средств, предусмотренных Министерством социальной политики на программы социальной защиты.
Деньги будут зачислены на специальный счет или на виртуальную карточку "Дія.Карта", а использовать их можно будет в течение 180 календарных дней с момента поступления.
Кабмин вынес проект постановления на обсуждение, чтобы окончательно утвердить процедуру оказания поддержки.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на тепло во Львовской области: какие суммы придется видеть в платежках.
Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров во Львове: на каких должностях пожилым украинцам готовы платить от 24 600 гривен.
Как сообщала Politeka, Подорожание проезда во Львовской области: как сильно выросли цены.