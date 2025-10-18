Новая денежная помощь во Львове станет важной поддержкой для многих категорий местных жителей и рассказываем детали.

Кабмин объявил о новой денежной помощи во Львове, которая предусматривает единовременные выплаты по 6500 гривен для социально уязвимых категорий граждан, сообщает Politeka.

Как говорится в проекте постановления правительства, данная поддержка будет оказываться накануне отопительного сезона 2025/26 в рамках программы "Теплая зима".

Получить выплаты могут около 660 тысяч человек по всей стране, а на эти цели из государственного бюджета планируется выделить 4,3 миллиарда гривен.

Новая денежная помощь во Львове охватывает детей из числа внутренне перемещенных лиц, которых насчитывается 252 898, людей с инвалидностью первой группы среди внутренне перемещенных лиц в количестве 12 800, а также одиноких пенсионеров, получающих прибавку по уходу, всего 17 500 человек.

Кроме того, выплату по 6 500 гривен получат дети, над которыми установлена ​​опека или попечительство, их 40 900, дети-сироты и дети с инвалидностью, находящиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях, их 1 000, а также дети из малообеспеченных семей в количестве 335 863.

Новая денежная помощь во Львове будет предоставлена ​​за счет средств, предусмотренных Министерством социальной политики на программы социальной защиты.

Деньги будут зачислены на специальный счет или на виртуальную карточку "Дія.Карта", а использовать их можно будет в течение 180 календарных дней с момента поступления.

Кабмин вынес проект постановления на обсуждение, чтобы окончательно утвердить процедуру оказания поддержки.

