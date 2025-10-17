Навіть після виходу на заслужений відпочинок, пенсіонери у Львові прагнуть мати роботу, щоб залишатися в русі.

Робота для пенсіонерів у Львові передбачає чимало варіантів для тих, хто не хоче сидіти вдома, повідомляє Politeka.

Як демонструє платформа work.ua, робота для пенсіонерів у Львові доступна в різних сферах, серед яких виробництво одягу, кулінарія та монтажні послуги.

Перша пропозиція - місце для прасувальниці. Заробітна плата становить від 17 000 до 20 000. Вимоги прості: базове розуміння справи та людяність. Графік: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:30.

Працівників запрошують у дружній колектив із хорошими умовами та стабільною оплатою. Підприємство спеціалізується на пошитті жіночого одягу, зокрема блузок, суконь і штанів. Виробництво розташоване на вулиці Бузковій, 2 в нашому облцентрі.

Окрім цього, у мініпекарню потрібен пекар. Заробітна плата становить від 23 000 до 25 000. Підприємство працює з готовою замороженою продукцією, тож процес не потребує складного приготування з нуля.

Графік: з 7:00 до 18:00, кількість днів узгоджується індивідуально. Передбачене офіційне працевлаштування, щоденна ставка від 1200 гривень плюс відсотки та безкоштовне харчування.

Тим, хто має власне авто і не боїться інструментів, підійде ще одна робота для пенсіонерів у Львові — монтажник жалюзі та ролет. Заробітна плата тут коливається від 40 000 до 50 000 і залежить від кількості замовлень.

Якщо досвіду немає, роботодавець пропонує безкоштовне навчання у Києві. Перевагою буде наявність власного автомобіля та інструментів: перфоратора, шурупокрута, викруток.

