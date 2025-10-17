Даже после выхода на заслуженный отдых пенсионеры во Львове стремятся иметь работу, чтобы оставаться в движении.

Работа для пенсионеров во Львове предполагает множество вариантов для тех, кто не хочет сидеть дома, сообщает Politeka.

Как показывает платформа work.ua, работа для пенсионеров во Львове доступна в разных сферах, среди которых производство одежды, кулинария и монтажные услуги.

Первое предложение – место для гладильщицы. Заработная плата составляет от 17000 до 20000. Требования просты: базовое понимание дела и человечность. График: с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30.

Работников приглашают в дружеский коллектив с хорошими условиями и стабильной оплатой. Предприятие специализируется на пошиве женской одежды, в том числе блузок, платьев и брюк. Производство расположено на улице Сиреневой, 2 в нашем облцентре.

Кроме этого, в минипекарню нужен пекарь. Заработная плата составляет от 23 000 до 25 000. Предприятие работает с готовой замороженной продукцией, так что процесс не требует сложного приготовления с нуля.

График: с 7:00 до 18:00, количество дней согласовывается индивидуально. Предусмотрено официальное трудоустройство, ежедневная ставка от 1200 гривен плюс проценты и бесплатное питание.

Тем, кто имеет свой автомобиль и не боится инструментов, подойдет еще одна работа для пенсионеров во Львове — монтажник жалюзи и роллет. Заработная плата здесь колеблется от 40000 до 50000 и зависит от количества заказов.

Если нет опыта, работодатель предлагает бесплатное обучение в Киеве. Преимуществом будет наличие собственного автомобиля и инструментов: перфоратора, шуруповерта, отвертки.

