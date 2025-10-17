Українці, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), отримають грошову допомогу у Кіровоградській області за оренду житла, повіцдомляє Politeka.

Уряд ухвалив рішення про вдосконалення механізму надання грошової компенсації ветеранам війни, які змушені орендувати житло.

Відтепер програму розширено, і скористатися нею зможуть ветерани з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які не мають власного житла або проживали у помешканнях, що не належали їм на праві власності.

Раніше компенсація надавалася лише тим ветеранам, житло яких було зруйноване, пошкоджене внаслідок бойових дій або залишилося на тимчасово окупованих територіях. Тепер до кола отримувачів входять і ті, хто взагалі не має можливості повернутися додому чи змушений орендувати квартиру чи будинок у безпечнішому регіоні.

Як пояснили у Міністерстві у справах ветеранів, це рішення покликане підтримати захисників України, які після служби або через втрату житла потребують допомоги у забезпеченні базових житлових умов. Компенсація покриватиме частину витрат на оренду, що дасть змогу ветеранам зосередитися на адаптації, відновленні здоров’я та соціальній інтеграції.

пенсія, пенсіонери, виплати, пошта

Подати заяву на отримання грошової допомоги для ВПО у Кіровоградській області можна кількома способами — онлайн або через фахівця із супроводу. Звернення приймають у місцевих органах, відповідальних за реалізацію ветеранської політики, а також у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Термін виплати компенсації становить до 6 місяців. За цей час ветеран або його сім’я можуть знайти постійне житло чи скористатися іншими державними програмами підтримки.

Розмір грошової допомоги залежить від місця розташування орендованого житла та вартості оренди у відповідному регіоні. Сума компенсації становить від 1 до 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що на сьогодні дорівнює від 3028 до 6056 гривень на місяць.

