Розмір грошової допомоги для ВПО у Кіровоградській області залежить від місця розташування орендованого житла та вартості оренди у відповідному регіоні.

Українці, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), отримають грошову допомогу у Кіровоградській області за оренду житла, повіцдомляє Politeka.

Уряд ухвалив рішення про вдосконалення механізму надання грошової компенсації ветеранам війни, які змушені орендувати житло.

Відтепер програму розширено, і скористатися нею зможуть ветерани з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які не мають власного житла або проживали у помешканнях, що не належали їм на праві власності.

Раніше компенсація надавалася лише тим ветеранам, житло яких було зруйноване, пошкоджене внаслідок бойових дій або залишилося на тимчасово окупованих територіях. Тепер до кола отримувачів входять і ті, хто взагалі не має можливості повернутися додому чи змушений орендувати квартиру чи будинок у безпечнішому регіоні.

Як пояснили у Міністерстві у справах ветеранів, це рішення покликане підтримати захисників України, які після служби або через втрату житла потребують допомоги у забезпеченні базових житлових умов. Компенсація покриватиме частину витрат на оренду, що дасть змогу ветеранам зосередитися на адаптації, відновленні здоров’я та соціальній інтеграції.

Подати заяву на отримання грошової допомоги для ВПО у Кіровоградській області можна кількома способами — онлайн або через фахівця із супроводу. Звернення приймають у місцевих органах, відповідальних за реалізацію ветеранської політики, а також у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Термін виплати компенсації становить до 6 місяців. За цей час ветеран або його сім’я можуть знайти постійне житло чи скористатися іншими державними програмами підтримки.

Розмір грошової допомоги залежить від місця розташування орендованого житла та вартості оренди у відповідному регіоні. Сума компенсації становить від 1 до 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що на сьогодні дорівнює від 3028 до 6056 гривень на місяць.

