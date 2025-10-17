Размер денежной помощи для ВПЛ в Кировоградской области зависит от месторасположения арендованного жилья и стоимости аренды в соответствующем регионе.

Украинцы, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), получат денежную помощь в Кировоградской области за аренду жилья, сообщает Politeka.

Правительство приняло решение об усовершенствовании механизма предоставления денежной компенсации ветеранам войны, которые вынуждены арендовать дом.

Теперь программа расширена, и воспользоваться ею смогут ветераны из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые не имеют собственного дома или проживали в помещениях, не принадлежавших им на праве собственности.

Ранее компенсация предоставлялась только тем ветеранам, жилье которых было разрушено, повреждено в результате боевых действий или осталось на временно оккупированных территориях. Теперь в круг получателей входят и те, кто вообще не имеет возможности вернуться домой или вынужден арендовать квартиру или дом в более безопасном регионе.

Как пояснили в Министерстве по делам ветеранов, это решение призвано поддержать защитников Украины, которые после службы или из-за потери жилья нуждаются в помощи в обеспечении базовых жилищных условий. Компенсация будет покрывать часть расходов на аренду, что позволит сосредоточиться на адаптации, восстановлении здоровья и социальной интеграции.

Подать заявление на получение денежной помощи для ВПЛ в Кировоградской области можно несколькими способами – онлайн или через специалиста по сопровождению. Обращение принимается в местных органах, ответственных за реализацию ветеранской политики, а также в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Срок выплаты компенсации составляет 6 месяцев. За это время ветеран или его семья могут найти постоянное жилье или воспользоваться другими государственными программами поддержки.

Размер денежной помощи зависит от месторасположения арендованного жилья и стоимости аренды в соответствующем регионе. Сумма компенсации составляет от 1 до 2 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что на сегодняшний день равняется от 3028 до 6056 гривен в месяц.

