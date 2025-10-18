Початок опалювального сезону 2025 в Вінниці залежатиме від безпеки газопостачання та погодних умов, а мешканці повинні готуватися до тимчасових обмежень.

Початок опалювального сезону 2025 в Вінниці відтермінували через удари по газовій системі, повідомляє Politeka.

16 жовтня відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради, під час якого обговорили строки подачі тепла для багатоквартирних будинків. Місто розраховує розпочати процес орієнтовно наприкінці жовтня або на початку листопада, повідомляють у міській раді.

За словами Вінницького міського голови Сергія Моргунова, ворог продовжує удари по енергетичних об’єктах, через що вся країна стикається з дефіцитом газу. Він наголосив на важливості економії ресурсів і зазначив, що наразі обласні центри ще не ввімкнули опалення в житловому секторі. Мер підкреслив, що місто забезпечує подачу тепла до закладів соціальної інфраструктури: дитячих садків, майже всіх шкіл і лікарень, за винятком трьох шкіл, де тепло планують подати найближчим часом.

Для надзвичайних ситуацій підготовлено 68 пунктів обігріву, розташованих у комунальних закладах, та ведеться робота щодо створення додаткових об’єктів із бізнесом. У пунктах обігріву можна буде зігрітися, зарядити гаджети та випити гарячого напою.

Мер закликав мешканців будинків та ОСББ долучитися до облаштування пунктів обігріву на базі укриттів і з розумінням поставитися до тимчасових обмежень подачі тепла.

Він додав, що за прогнозом синоптиків очікується потепління, проте у разі екстремальних погодних умов початок подачі тепла в житлові будинки заплановано на кінець жовтня – початок листопада. Сергій Моргунов підкреслив, що завдання мешканців — об’єднатися і пережити всі виклики, пам’ятаючи, що українським захисникам на фронті набагато холодніше.

