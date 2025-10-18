Начало отопительного сезона 2025 года в Виннице будет зависеть от безопасности газоснабжения и погодных условий, а жители должны готовиться к временным ограничениям.

Начало отопительного сезона 2025 года в Виннице отсрочили из-за ударов по газовой системе, сообщает Politeka.

16 октября состоялось очередное заседание исполнительного комитета городского совета, на котором обсудили сроки подачи тепла для многоквартирных домов. Город рассчитывает начать процесс ориентировочно в конце октября или начале ноября, сообщают в городском совете.

По словам Винницкого городского головы Сергея Моргунова, враг продолжает удары по энергетическим объектам, из-за чего вся страна сталкивается с дефицитом газа. Он отметил важность экономии ресурсов и отметил, что в настоящее время областные центры еще не включили отопление в жилищном секторе. Мэр подчеркнул, что город обеспечивает подачу тепла в учреждения социальной инфраструктуры: детские сады, почти все школы и больницы, за исключением трех школ, где тепло планируют подать в ближайшее время.

Для чрезвычайных ситуаций подготовлено 68 пунктов обогрева, расположенных в коммунальных заведениях, и проводится работа по созданию дополнительных объектов с бизнесом. В пунктах обогрева можно будет согреться, зарядить гаджеты и выпить горячий напиток.

Мэр призвал жителей домов и ОСМД присоединиться к обустройству пунктов обогрева на базе укрытий и с пониманием отнестись к временным ограничениям подачи тепла.

Он добавил, что по прогнозу синоптиков ожидается потепление, однако при экстремальных погодных условиях начало подачи тепла в жилые дома запланировано на конец октября - начало ноября. Сергей Моргунов подчеркнул, что задача жителей – объединиться и пережить все вызовы, помня, что украинским защитникам на фронте гораздо холоднее.

