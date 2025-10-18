Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области становится настоящим спасательным кругом для тех, кто был вынужден бежать от войны.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется в пределах нескольких государственных программ, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области может быть предоставлено в соответствии с Законом Украины о жилом фонде социального назначения.

Именно этот документ определяет, кто имеет право на социальные квартиры и как происходит процесс подачи документов. Следует отметить, что ожидание бесплатного жилья для переселенцев в Кировоградской области может быть длительным, ведь нужно пройти проверки, собрать справки и попасть в очередь.

В этом году главное внимание сосредоточено на нескольких категориях граждан. В первую очередь, это военнослужащие, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, сироты, дети, оставшиеся без родительской опеки, а также семьи погибших военных.

Отдельное внимание уделяется людям, чей дом был полностью разрушен в результате боевых действий. Для таких семей государство предлагает варианты в более безопасных регионах.

Это могут быть квартиры, предоставленные на средства международных партнеров или восстановленные за счет бюджетных программ. Приоритет получают семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью.

Среди основных инициатив, обеспечивающих граждан новым домом, следует отметить несколько ключевых. Одна из них – «єВідновлення». Она предусматривает компенсацию тем, кто потерял дом из-за войны.

Компенсация предоставляется в форме жилищных сертификатов, которые можно использовать на покупку нового дома или в виде средств для строительства.

Еще одна важная программа – «єОселя». Она действует для военных, медиков, педагогов и ученых. Для этих категорий граждан доступна ипотека под 3%, тогда как другим украинцам предусмотрено кредитование под 7%.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: что именно повлекло за собой кризис.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: о каких рисках предупредили.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: какие вакансии предлагают горожанам.