Міцевим жителям варто бути уважними, адже є повідомлення про обмеження руху транспорту в Черкасах.

Обмеження руху транспорту в Черкасах торкнеться одразу кількох важливих вулиць, повідомляє Politeka.

Про це у своєму офіційному Телеграм-каналі проінформував міський голова Черкас.

Він зазаначив, що обеження руху транспорту введуть через ремонтні роботи на окремих ділянках, тож місцевим жителям варто зазадалегіди продумати свої маршрути. Це дозволить уникнути непорозумінь.

Обмеження руху транспорту в Черкасах запроваджують на двох ділянках, де тривають роботи з оновлення тепломережі та прокладання кабельних ліній.

На вулиці Гуржіївській, між Гоголя та бульваром Шевченка, проїзд перекрито з 14 жовтня до 8 листопада. Там фахівці ВП Черкаська ТЕЦ підприємства Черкаське хімволокно проводять ремонт теплової мережі.

Ще одне перекриття проїзду запроваджено на Руськополянському проїзді, між вулицями Академіка Корольова та Якубовського. Тут прокладають нову кабельну лінію.

Роботи виконує компанія МЕТАБУД-М, і вони триватимуть з 14 до 24 жовтня. На цей час пересування автотранспорту буде частково ускладнене, тому міська влада просить водіїв бути уважними до попереджувальних знаків і тимчасових схем обʼїзду.

Найкраще заздалегідь продумати альтернативні шляхи, особливо у години пік, коли навантаження на дороги традиційно найбільше.

Нагадаємо, що раніше також повідомлялося, що в самому серці нашого обласного центру облаштовують нову кишеню для маршруток. Роботи тривають біля Будинку торгівлі на бульварі Шевченка.

Після завершення, автобуси та тролейбуси зупинятимуться окремо від основного потоку, що зменшить затори і зробить курсування більш організованим.

