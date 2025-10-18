Ограничение движения транспорта в Черкассах коснется сразу нескольких важных улиц, сообщает Politeka.
Об этом в своем официальном телеграмм-канале проинформировал городской голова Черкасс.
Он отметил, что обещание движения транспорта введут из-за ремонтных работ на отдельных участках, поэтому местным жителям стоит заранее продумать свои маршруты. Это позволит избежать недоразумений.
Ограничение движения транспорта в Черкассах вводится на двух участках, где продолжаются работы по обновлению теплосети и прокладке кабельных линий.
На улице Гуржиевской, между Гоголем и бульваром Шевченко, проезд перекрыт с 14 октября по 8 ноября. Там специалисты ОП Черкасской ТЭЦ предприятия Черкасское химволокно производят ремонт тепловой сети.
Еще одно перекрытие проезда было введено на Русскополянском проезде, между улицами Академика Королева и Якубовского. Здесь прокладывают новую кабельную линию.
Работы выполняет компания МЕТАСТРОЙ-М, и они продлятся с 14 по 24 октября. В настоящее время передвижение автотранспорта будет частично усложнено, поэтому городские власти просят водителей быть внимательными к предупредительным знакам и временным схемам объезда.
Лучше всего заранее продумать альтернативные пути, особенно в часы пик, когда нагрузка на дороги традиционно больше.
Напомним, что ранее также сообщалось, что в самом сердце нашего областного центра обустраивают новый карман для маршруток. Работы продолжаются у Дома торговли на бульваре Шевченко.
После завершения автобусы и троллейбусы будут останавливаться отдельно от основного потока, что уменьшит пробки и сделает курсирование более организованным.
