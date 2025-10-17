Мешканцям радять уважно стежити за оновленнями про обмеження руху транспорту в Дніпрі та завчасно планувати маршрути пересування у дні проведення робіт.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі носить лише тимчасовий характер, проте варто знати, на яких вулицях будуть незручності, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Найближчим часом планують частково звузити проїзну частину та тротуари на двох важливих міських артеріях — Набережній Перемоги та проспекті Героїв.

Такі зміни пов’язані з проведенням технічних робіт, зокрема з монтажем нових стовпів телекомунікаційної мережі. Роботи виконуватимуть поетапно — на кожній окремій ділянці протягом трьох днів поспіль, щоб мінімізувати незручності для мешканців та водіїв.

Відповідна інформація міститься у проєктах розпоряджень міського голови, опублікованих на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Згідно з документами, обмеження руху транспорту в Дніпрі вводитимуться на конкретних відрізках доріг у визначені дати.

Так, 21 жовтня роботи планується провести на проспекті Героїв у районі будинку 3.

22 жовтня монтажники працюватимуть на вулиці Набережній Перемоги поблизу будинку 33.

23 жовтня аналогічні роботи триватимуть на цій же вулиці, біля будинку 51.

Монтаж телекомунікаційного обладнання здійснюватимуть фахівці товариства з обмеженою відповідальністю «УКРТЕХІНДУКЦІЯ». Під час виконання робіт вони зобов’язані забезпечити безпечні умови для всіх учасників дорожнього руху.

Зокрема, перед початком монтажу по периметру кожної робочої зони встановлять спеціальну огорожу з сигнальним освітленням, що попереджатиме про небезпеку. Також буде організовано тимчасову схему об’їзду для транспорту та створено безпечні проходи для пішоходів.

У міській раді підкреслюють, що наразі йдеться лише про проєкти рішень. Остаточне затвердження може супроводжуватися змінами у графіку або переліку ділянок, залежно від погодних умов та технічної готовності підрядної організації.

Останні новини України:

