Дефіцит продуктів у Київській області залишається актуальною проблемою, позначаючись на доступності фруктів і стабільності їхньої ціни.

Дефіцит продуктів у Київській області нині помітно впливає на один із найпопулярніших фруктів серед українців, повідомляє Politeka.

Експерт Тарас Баштанник зазначає, що протягом сезону ціни на яблука підвищувалися приблизно на 5–7% щомісяця, а влітку сягали 60–80 гривень за кілограм. Основними причинами стали виснаження запасів, погіршення стану плодів та відсутність сховищ, придатних для тривалого зберігання. Крім того, дефіцит продуктів у Київській області зумовив ситуацію, коли Україна була змушена закуповувати яблука за кордоном, що нетипово для традиційного експортера.

З серпня вартість дещо стабілізувалася, тепер коливаючись у межах 30–50 гривень за кілограм. Економічні оглядачі прогнозують незначне зростання приблизно на 3–5% щомісячно. Попри труднощі, країна зберігає експортні позиції, однак на тлі внутрішнього дефіциту в окремих регіонах імпорт може посилюватися.

Цінова політика залежить від котирувань яблучного концентрату й зовнішніх ринкових тенденцій. У разі зниження внутрішньої вартості виробники спрямовують продукцію на переробку або продаж за кордон, щоб уникнути збитків. Різниця між сортами становить близько 5–10%, а кінцева ціна визначається розміром, кольором, смаком та якістю плодів. Покупці зазвичай обирають перевірені сорти, тоді як фермери, плануючи насадження, враховують кліматичні особливості та можливі ризики.

Погодні фактори впливають і на вигляд урожаю — відтінки яблук формуються залежно від температури влітку та восени. Два останні сезони виявилися маловрожайними, що спричинило зменшення обсягів приблизно на 30–40% цьогоріч і до 50% торік. Саме тому дефіцит продуктів у Київській області залишається актуальною проблемою, позначаючись на доступності фруктів і стабільності їхньої ціни.

