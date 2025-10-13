Дефіцит овочів у Дніпропетровській області цього сезону відчувається особливо на помідорах, які користуються попитом для приготування салатів, повідомляє Politeka.

Ціни на тепличні томати продовжують зростати через зменшення врожаю на спеціалізованих фермах. Крім того, обмежена пропозиція продукції з відкритого ґрунту після закінчення піку польового виробництва підвищує тиск на ринок.

За останній тиждень вартість тепличних помідорів піднялася приблизно на 14%. Сьогодні вони коштують від 35 до 55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара), залежно від розміру, якості та обсягів партій.

Фермери пояснюють, що подорожчання зумовлене великим попитом з боку роздрібних мереж і гуртових компаній, які активно закуповують помідори. Окрім цього, закінчення сезону ґрунтових томатів також впливає на підвищення ціни.

Експерти підкреслюють, що незважаючи на збільшення вартості, тепличні томати залишаються відносно доступними. Поточна середня ціна приблизно на 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року, що трохи зменшує фінансове навантаження на покупців.

Отже, дефіцит овочів у Дніпропетровській області продовжує формувати ринкову ситуацію. Сезонні обмеження, менший врожай і високий попит змушують споживачів планувати покупки заздалегідь і розглядати альтернативні варіанти серед доступних овочів.

До слова, у Дніпропетровській області продукти також можна отримати безкоштовно. Літні громадяни отримують сертифікати номіналом 440 гривень, які можна використати у мережі АТБ для придбання продуктів за власним вибором.

Джерело: EastFruit.

