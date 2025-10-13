Дефицит овощей в Днепропетровской области в этом сезоне ощущается особенно на помидорах, которые пользуются спросом для приготовления салатов, сообщает Politeka.

Цены на тепличные томаты продолжают расти из-за уменьшения урожая на специализированных фермах. Кроме того, ограниченное предложение продукции по открытому грунту по окончании пика полевого производства повышает давление на рынок.

За последнюю неделю стоимость тепличных помидоров поднялась примерно на 14%. Сегодня они стоят от 35 до 55 гривен за килограмм (0,85–1,33 доллара) в зависимости от размера, качества и объемов партий.

Фермеры объясняют, что подорожание обусловлено большим спросом со стороны розничных сетей и оптовых компаний, активно закупающих помидоры. Кроме того, окончание сезона грунтовых томатов также влияет на повышение цены.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на увеличение стоимости, тепличные томаты остаются относительно доступными. Текущая средняя цена примерно на 30% ниже, чем в начале сентября 2024 года, что несколько уменьшает финансовую нагрузку на покупателей.

Следовательно, дефицит овощей в Днепропетровской области продолжает формировать рыночную ситуацию. Сезонные ограничения, наименьший сбор и высокий спрос принуждают потребителей планировать покупки заблаговременно и разглядывать альтернативные варианты посреди доступных овощей.

К слову, в Днепропетровской области продукты можно получить бесплатно. Старики получают сертификаты номиналом 440 гривен, которые можно использовать в сети АТБ для приобретения продуктов по собственному выбору.

Источник: EastFruit.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит помощь первым, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области: сколько можно получить ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась раздача гуманитарки, где получить.