Дефіцит продуктів у Хмельницькій області у 2025 році помітно вдарив по жителях регіону, ускладнюючи доступ до базових товарів, повідомляє Politeka.

Найбільше зросли ціни на молочні продукти. Літр молока зараз коштує приблизно 39–45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла навіть за акційною пропозицією починається від 73,70 грн. Фахівець «Інфагро» Максим Фастєєв пояснює, що, попри збільшення поставок сировини, високий попит на жир і протеїн тримає ціни на стабільно високому рівні.

На ситуацію також вплинуло скорочення європейських замовлень на українське масло. Первинна квота діяла до кінця липня, але поставки продовжувалися ще кілька тижнів. Зменшення експорту збільшило внутрішню пропозицію, що трохи стабілізувало ринок. Водночас виробники змушені коригувати реалізаційні стратегії через збереження напруженості.

Сезонне падіння надоїв і накопичення запасів додатково підвищили ціни. У серпні середня вартість молока сягала 41,5 грн за літр, а масло подорожчало з 78 грн за 200 г до 102 грн. Продукція органічних та фермерських господарств традиційно коштує на 10–20% дорожче.

Економіст Олег Пендзін відзначає, що високі розцінки спричинені скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів та ростом витрат на корми й енергоресурси. Він підкреслює: «Менше корів означає менше молока, тому висока ціна протримається до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливе ще підвищення на 5–7%».

Об’єднання фермерів може частково знизити тиск на ринок, але це лише тимчасове рішення. Споживачам радять планувати покупки заздалегідь та користуватися акційними пропозиціями. Дефіцит продуктів у Хмельницькій області залишається серйозним викликом, що змушує людей адаптуватися до нових ринкових умов.

